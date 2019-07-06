مفاجأة بنين تفصي أسود الأطلسي من أمم إفريقيا

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أطاح نجم نادي أياكس الهولندي حكيم زياش بأحلام منتخب بلاده في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد طول انتظار بلغ 43 عاما ، عندما أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 94 من مباراة فريقه أمام منتخب بنين التي أقيمت مساء الجمعة في دور الستة عشر للبطولة ، وكانت النتيجة وقتها التعادل بهدف واحد لكلا الفريقين ، وتسبب في خروج أسود الأطلسي مبكرا من البطولة ، بعد أن حسم منتخب بنين المباراة لمصلحته 4 / 1 بضربات الجزاء الترجيحية ، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل 1 / 1 ، رغم أنه لعب بعشرة لاعبين طوال الوقت الإضافي بعد طرد مدافعه أدينون في الدقيقة 97 .

وتأهل منتخب بنين بهذا الفوز المدوي إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخه ، لينتظر الفائز من مباراة السنغال وأوغندا.

انتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ، وفي الشوط الثاني تقدم منتخب بنين أولا عن طريق أدلينهو في الدقيقة 55 ، وتعادل يوسف النصيري للمنتخب المغربي في الدقيقة 76 .

وأضاع حكيم زياش ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ( 94 ) بعد أن سدد الكرة وارتطمت بالقائم الأيسر ، وفي ضربات الجزاء سجل المنتخب البنيني كل الضربات التي سددها لاعبوه فيردون وديفيد جيجلا وتيجالي أناني وسيبو ماما ، فيما سجل المنتخب المغربي هدفا واحدا بتوقيع أسامة الإدريسي وأهدر كل من سفيان بوفال ويوسف النصيري .