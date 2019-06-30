مدرب ناميبيا: نشعر بالإحباط

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال مدرب منتخب ناميبيا، ريكاردو مانيتي، في تصريحات صحافية: «نشعر بالإحباط بسبب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا صفر/‏‏1». وأكد مانيتي، في تصريحات صحافية: «المباراة كانت صعبة للغاية بدليل الخسارة بهدف»، مشيراً إلى أن فريقه اتخذ العديد من القرارات الخاطئة في الثلث الأخير من المباراة، رغم أن الأمور كانت تسير على ما يرام خلال الثلث الأول.

وأضاف: «كنت أتمنى الحصول على التعادل، لكننا للأسف خسرنا المباراة، ولذلك لابد أن أوجه لهم التهنئة، من الواضح أننا سنجري عدداً من التغييرات البسيطة، أتينا لتقديم أداء أفضل من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كنا على مقربة من تحسين الأداء إلى حد كبير، وربما يكون لدينا الحظ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ساحل العاج».