أمونيكي: تنزانيا تفتقد خبرة النهائيات الإفريقية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، إن نقص خبرة لاعبيه هو السبب في الخسارة أمام كينيا 2-3، مساء الخميس، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كاس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وتتذيل تنزانيا التي تقدمت على كينيا مرتين في النتيجة، المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط، علماً أنها خسرت مباراتها الأولى أمام السنغال 0-2.

وقال أمونيكي في مؤتمر صحافي: في كرة القدم إذا لم تحافظ على تقدمك فسوف تخسر. المباراة شهدت أحداثاً جنونية، نفتقد للخبرة وسنعمل على بناء فريق قوي للمنافسة في المستقبل.