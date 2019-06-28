تحديث: إصابة حارس مرمى منتخب مصر بقطع في وتر "إكليس"

المصدر: محمد أبو إسماعيل -دبي

أزمة جديدة يقابلها الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي أغيري، بعدما تعرض حارس مرمى منتخب مصر إلى إصابة قوية أثناء التدريب الرئيسي للمنتخب الذي يستعد لخوض مباراة أوغندا بعد غداً الأحد في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.،

وغادر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر مران فريقه اليوم الجمعة، بعدما تعرض لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران الحراس، ليغادر المران متأثرا بالإصاب، وغادر اللاعب إلى المستشفى مباشرة لإجراء آشعة للاطمئنان على الإصابة.

وقال اتحاد الكرة المصري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي: “ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني نتائج الأشعة التي يجريها حاليا محمود جنش حارس مرمى الفريق لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج، كان جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية”

وعاد الحساب الرسمي للاتحاد المصري ليؤكد تحديد إصابة حارس المرمى: أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك ، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة .