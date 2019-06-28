كوفاتش يطلب 4 لاعبين جدد في بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أكد مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، الكرواتي نيكو كوفاتش، أن فريقه في حاجة الى التعاقد مع أربعة لاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل، بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في نهاية الموسم المنصرم.

ويقوم كوفاتش بإعادة بناء الفريق، لاسيما بعد رحيل أربعة لاعبين ذوي الخبرة عن الفريق البافاري، على رأسهم الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا والألماني ماتس هوملز، ما قلص عدد لاعبي الفريق حالياً إلى 17 فقط.

وقال كوفاتش لمجلة «كيكر» الالمانية: «لا يمكن أن نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعباً فقط. نحتاج إلى 19 على الأقل». ويواجه كوفاتش إمكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ، إضافة إلى البرتغالي ريناتو سانشيس.