موعد مباراة مصر والكونغو في كأس الإمم الإفريقية بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض المنتخب المصري اليوم الأربعاء مباراته الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 أمام منتخب الكونغو، ويأمل في تحقيق الفوز الثاني بالبطولة وضمان الصعود إلى دور الـ 16، في المجموعة الأولى حيث سيصل إلى النقطة السادسة عقب فوزه في المباراة الأولى على منتخب زيمبابوي بنتيجة 1-0.

سيطمح منتخب مصر إلى تحسين مستواه الذي ظهر به في المباراة الأولى أمام زيمبابوي، عندما يواجه الكونغو الديمقراطية، مصر تمتلك 3 نقاط من فوز 1-0 على زيمبابوي، بينما لم تحصد الكونغو أي نقاط بهزيمتها 0-2 أمام أوغندا.

المباراة ستقام في الثانية عشر مساءً على استاد القاهرة الدولي بتوقيت الإمارات في استاد القاهرة، وستواجه أوغندا نظيرتها زيمبابوي في التاسعة مساءً .

مباراة ستشهد حضورا جماهيريا مكثفا، إذ يغلق الاستاد أبوابه مع انطلاقها، مما يجبر الراغبين في حضور مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، على مشاهدة أوغندا وزيمبابوي.

مباريات اليوم

أوغندا - زيمبابوي الساعة 00:9 مساءً

مصر- الكونغو الساعة 12:00 مساءً