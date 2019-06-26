مالي تفسد الظهور الأول لموريتانيا بالأربعة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

استهل منتخب مالي مشواره في كأس إفريقيا باكتساح نظيره الموريتاني 4/‏‏1، أول من أمس، ضمن المجموعة الخامسة.

وأفسد نسور مالي الظهور الأول لموريتانيا في كأس إفريقيا. وتقدم عبدالله ديابي بهدف لمالي في الدقيقة 37، ثم أضاف موسى ماريغا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وتكفل أداما تراوري بالهدف الثالث في الدقيقة 55.

ورد الحسن مختار بأول هدف في تاريخ موريتانيا في كأس إفريقيا في الدقيقة 72، ثم سجل اداما تراوري الهدف الثاني له والرابع لمالي في الدقيقة 74.

وتصدر مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تحل تونس وأنغولا في المركز الثاني مناصفة، بعد أن تعادلتا معاً بهدف لمثله في اليوم نفسه، وتتذيل موريتانيا الترتيب من دون رصيد.