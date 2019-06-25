إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في مباراة الجزائر وكينيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

حصل إسماعيل بن ناصر، لاعب منتخب الجزائر على لقب رجل المباراة في لقاء منتخب بلاده أمام كينيا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال بن ناصر في تصريحات صحافية إنه فخور جداً بحصوله على هذه الجائزة، وإن فوز منتخب بلاده أهم لديه من فوزه الشخصي.

وأضاف أنهم كان لديهم تركيز شديد قبل المباراة واستعدوا لها جيداً.

وأشار إلى أنه سعيد جداً بثقة المدير الفني الذي دعمه بقوة في هذه المباراة، مشدداً على أن الفوز دافع لفريقه في المباريات المقبلة.

وحقق المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط له بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك بفوزه 2/‏‏صفر على نظيره الكيني على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.