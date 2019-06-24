الجهاز الفني للمنتخب المصري يعترف بهبوط مستوى صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مساعد مدرب المنتخب المصري، تيتو جارسيا، في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب المصري محمد صلاح يعاني من إجهاد كبير عقب خوض مباراة دوري أبطال أوروبا، موضحاً أن نقل محمد صلاح إلى مركز المهاجم الصريح في الشوط الثاني أمام زيمبابوي بالمباراة الإفتتاحية، سببه أن الجهاز الفني بقيادة خافيير أغيري، يعلم أن اللاعب ليس في أفضل أحواله البدنية.

وفاز المنتخب المصري على زيمبابوي بهدف دون رد، في إفتتاح أمم أفريقيا، ويستعد الفراعنة لثاني المواجهات أمام الكونغو الديمقراطية، وأوضح مساعد المدرب أن محمد صلاح، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل منحه راحة سلبية أكبر من زملائه، ومازال اللاعب يحتاج لوقت من أجل استعادة مستواه العالي، وأكد جارسيا أن صلاح يملك إمكانيات تساعده علي اللعب في أكثر من مركز، سواء رأس الحربة الصريح أو على جانبي الملعب.