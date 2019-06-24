حصاد اليوم الثالث في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أسدل الستار على مباريات اليوم الثالث من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر والتي شهدت مباريات المجموعة الثالثة ومباراة واحدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، كما شهد اليوم أول ظهور للمنتخبين المغربي والجزائري حيث نجح الأول في تحقيق فوز صعب بينما لم يجد المنتخب المنتخب الجزائري أي صعوبة في تحقيق الفوز بأخر مباريات اليوم.

ظهور غير مقنع للمغرب

اقتنص المنتخب المغربي، فوزاً شاقًا بعد طول معاناة من أنياب نظيره الناميبي بهدف نظيف، في ظهوره الأول ببطولة الأمم الأفريقية، وتكفل اللاعب الناميبي كيميوني، بتسجيل هدف فوز المغرب القاتل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء بالخطأ في مرماه، لينهي لعنة المباريات الافتتاحية التي لازمت أسود الأطلس في مشاركاته السابقة بالكان، انتصار دون إقناع حمل المنتخب المغربي لصدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط مؤقتًا بعد تخطيه أسهل مباراة داخل مجموعته، وينتظر نتيجة مباراة جنوب أفريقيا كوت ديفوار، غدًا الإثنين.

السنغال الأفضل حتى الأن

فاز منتخب السنغال على تنزانيا "المتواضع" بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية على استاد الدفاع الجوي، وبين كبار البطولة، ربما السنغال الأفضل ظهورا إلى الآن بعد انتهاء نصف مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات. وربما تكون الخسارة الوحيدة لمنتخب السنغال في المباراة هي تعرضه لأزمة فنية كبيرة، قبل مباراته المقبلة في كأس أمم إفريقيا 2019 أمام الجزائر، المقررة يوم الخميس، وذلك عقب إصابة ثلاثي أسود التيرانجا، ألفريد ندياي وكيتا بالدي وساليف ساني، وكشفت الفحوصات المبدئية للاعبين الثلاثة، عن تعرضهم لإصابات عضلية قوية خلال الفوز على تنزانيا (2-0)، اليوم الأحد، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، على ملعب الدفاع الجوي.

ظهور محرز

أنهى منتخب الجزائر مباراته الأولى أمام نظيره منتخب كينيا، بفوزه بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهم على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، فى كأس أمم أفريقيا 2019، منح بغداد بونجاح التقدم لمنتخب الجزائر بالهدف الأول فى الدقيقة 34 من زمن اللقاء، عبر ركلة جزاء نفذها بطريقة مميزة.

وأضاف رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدف محاربى الصحراء الثانى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء وتصدر منتخبى الجزائر والسنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويعتبر هدف رياض محرز هو الظهور الأول لنجوم الكرة الأوروبية في البطولة بعدما غاب المصري محمد صلاح عن التهديف في الجولة الأولى وكذلك اللاعب المغربي زياش، كما حرم السنغالي ساديو ماني، من التواجد بسبب الإيقاف.