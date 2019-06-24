عمرو وردة موهوب "غاوي مشاكل" بدأها بالترحيل من تونس وانتهت بأزمة "التحرش"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل اللاعب الدولي المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف نادي أتروميتوساليوناني، صناعة المشكلات حيث يعد وردة أكثر لاعبي الجيل الحالي صناعة للمشكلات وكانت هذه المرة مع عارضة أزياء أكدت أن اللاعب تواصل معها على حسابها الشخصي ليلاً وهو وعدد من لاعبي المنتخب، والواقعة ليست الأولى ولكن سبق للاعب افتعال أكثر من مشكلة بالرغم من موهبته التي قد ينهيها بسبب هذا السلوك، ونلقي الضوء في التقرير التالي على تاريخ اللاعب مع المشكلات سواء كان ذلك مع المنتخبات الوطنية المصرية أو أنديته الأوروبية، ويذكر أن اللاعب الدولى المصرى عمرو وردة، لاعب أتروميتوس، توج بجائزة أفضل لاعب محترف فى الدورى اليونانى لعام 2018.

حيث حصل وردة على الجائزة بعد أدائه الرائع مع أتروميتوس والذى انتقل إلى صفوفه معارا من باوك سالونيك، وهو ما جعل أتروميتوس يعيد استعارة اللاعب هذا الموسم أيضا، خاصة فى ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسى لباوك، وسجل عمرو وردة مع باوك الموسم قبل الماضى 11 هدفا فى بطولتى الدورى والكأس، كما صنع 7 أهداف آخرين.

فضيحة منتخب الشباب

قام اللاعب المصري خلال تواجده بتونس في يناير عام 2013 مع منتخب الشباب المصري باقتحام إحدى غرف الفندق والتعدى على فتاة فرنسية، قامت باستدعاء الأمن وقرر عصام عبد الفتاح رئيس بعثة المنتخب وقتها وربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب بترحيل اللاعب إلى القاهرة وإحالته للتحقيق ومنعه من المشاركة مع منتخب الشباب.

أزمة باوك الأولى

قررت إدارة نادي باوك اليوناني الموسم قبل الماضي عدم استمرار عمرو وردة مع الفريق بسبب التحفظ على سلوكياته وقرر المدير الفني للفريق عدم استدعائه لمعسكر باوك التحضيري في هولندا وعرض اللاعب الدولي المصري للبيع على سبيل الإعارة.

مشكلة فيريينسي البرتغالي

قرر نادي باوك بيع اللاعب الدولي المصري لصفوف نادي فيريينسي البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء ولكن بعدما قام اللاعب بعمل الكشف الطبي قالت صحيفة ريكورد الشهيرة، إن النادي البرتغالى سيستغنى عن اللاعب خلال أيام بسبب تورطه في التحرش بإحدى زوجات لاعبى الفريق وقرر بعدها نادي باوك اليوناني إعارة اللاعب لصفوف نادي اتروميتوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المشكلة باوك الثانية

عاد اللاعب الدولي المصري عمرو وردة لصفوف نادي باوك اليوناني هذا الموسم بعد انتهاء إعارته من نادي اتروميتوس والمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم روسيا 2018 لكن بعد مرور 5 جولات من بطولة الدوري الويوناني الممتاز قرر المدير الفني للفريق إيقاف وردة عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر بسبب خلاف دار بينه وبين اللاعب في التدريبات.

عارضة الأزياء

نشرت عارضة أزياء مصرية تدعى ميرهان، عبر حسابها في "إنستغرام" نص محادثة تدعي أنه جمعها بلاعب المنتخب المصري، عمرو وردة، موضحة أنه طلب مقابلتها.

وذكرت في خاصية "ستوري" على "إنستغرام" أن 4 لاعبين من منتخب مصر شاركوا في محادثة معها، عقب مواجهة زيمبابوي في كأس إفريقيا، وهم محمود حمدي، وأيمن أشرف، وأحمد حسن كوكا، وعمرو وردة، بينما أرسل الأخير رسائل مباشرة لها، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل المعاكسة التي تعرضت لها.