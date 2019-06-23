شاهد عارضة الأزياء التي اتهمت وردة وكوكا والونش بالتحرش بها

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال على واقعة ما حدث للمنتخب المصري أثناء تجمعه بعدما اتهمت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان أربعة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش اللفظي بها، من خلال تعليقات على حسابها بتطبيق "إنستغرام"، ونشرت ما قالت إنه أدلة على ذلك عبر خاصية "ستوري".

ووجهت مريهان الاتهام للرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي وأحمد حسن الموجودين ضمن تشكيلة مصر الحالية في كأس الأمم الإفريقية، المقامة على الأراضي المصرية، بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.

وكتبت ميريهان: "عملت (ستوري) إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش.. وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينج هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة، لحد ما لقيت واحد منهم داخل يقولي أنا هجيب رقمك وإنتي مش عارفة أنا مين ومينفعش حد يطنشني".

ورغم أنها ذكرت أن اللاعبين الذين راسلوها أربعة، عادت وتراجعت وقالت إنهم ثلاثة فقط، موضحة أن أيمن أشرف لم يرسل لها أي رسائل وشاهد "ستوري" فقط، ولم ينفي مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة ما حدث: وقال "ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات، الأمور أصبحت صعبة في هذا الزمن في ظل انتشار الأمر".وأضاف "تحدث خافيير أجيري مع كل اللاعبين صباح الأحد وأخبرهم بضرورة التركيز وتوخي الحذر في مثل هذه المواقف".