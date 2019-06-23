رئيس الاتحاد الدولي: مصر ملهمة للبشرية وقدمت ليلة استثنائية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس الجمعة على إستاد القاهرة.

وقال إنفانتينو، في تصريحات صحافية وزعتها اللجنة الإعلامية اليوم السبت،: “"حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى: “إنه دائمًا ما يكون سعيدًا عندما يتواجد في أفريقيا حيث يجد الشغف بكرة القدم قويًا ورائعًا، لكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة.

وأضاف إنفانتينو

وتابع "بعدما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية فقد شاهدت حفل افتتاح مبهر لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز".