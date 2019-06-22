توضيح حقيقة إصابة لاعب منتخب نيجيريا بأزمة قلبية في الإسكندرية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض لاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، لحالة إغماء أثناء مران النسور الخضراء الجمعة بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة بوروندي غدًا السبت، ونقل كالو إلى المستشفى بعد سقوطه مغشيًا عليه وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية.

وأوضح نادي جينت البلجيكي حقيقة إصابة صامويل كالو لاعب منتخب نيجيريا، بعد سقوطه مغشيًا عليه، وكان كالو، 21 عامًا، قد انتقل من نادي جينت البلجيكي في شهر أغسطس 2018 إلى بوردو الفرنسي.

وكتب النادي البلجيكي عبر حسابه بموقع تويتر: "لحسن الحظ، لم يتعرض لاعبنا السابق صامويل كالو لأزمة قلبية، سقط مغشيًا عليه في المران بسبب الجفاف الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.. نتمنى لك الشفاء العاجل يا صامويل".