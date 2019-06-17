مدرب نيجيريا: المجموعة الثانية لكأس إفريقيا ليست سهلة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

اعترف مدرب منتخب نيجيريا جيرنوت رور، بصعوبة المجموعة التي وقع فيها فريقه في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر.

وتعود نيجيريا للبطولة القارية بعد الغياب عن النسختين الماضيتين، حيث تلعب في المجموعة الثانية مع غينيا والوافدين الجديدين مدغشقر وبوروندي. ويرى رور أن المجموعة الثانية ليست سهلة مثلما تبدو على الورق.

وقال رور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «هي قرعة معقولة. لا تختار إذا كانت قرعة جيدة أو سيئة. لدينا فرق جيدة في هذه المجموعة. الفريق الغيني جيد وقوي فنياً وبدنياً ولديه لاعبون جيدون أيضاً».

وأضاف «مدغشقر كانت مفاجأة جيدة في التصفيات ولا يمكننا تجاهلها. بوروندي أيضاً تأهلت على حساب فريق مثل الغابون ولذا لن يكون الأمر سهلاً. هدفنا هو الصعود من المجموعة».

وأشار «أعتقد أن الكثير من الفرق تحلم بالفوز باللقب. لدينا خبرة تحصلنا عليها من خلال المشاركة في كأس العالم لكن مرة أخرى نحن مازلنا فريقاً شاباً. كنا أصغر فريق في كأس العالم وربما سنظل الأصغر في كأس الأمم الإفريقية».

وأشار «لا نملك نجوماً مثل الماضي حين كانت نيجيريا تملك لاعبين مثل أوستن (جاي - جاي) أوكوشا، نوانكو كانو ودانييل أموكاشي. علينا أن نعمل ونأخذ كل مباراة على حدة. آمل أن نذهب بعيداً بهذه السياسة. لدينا فريق شاب والعمل الجماعي هو مصدر قوتنا».

وأوضح «من الجيد أن يكون لدينا 24 فريقاً. هذا تقليد الآن في العالم حيث تم توسيع المشاركة أيضاً في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ولذا كان علينا فعل ذلك أيضاً في كرة القدم الإفريقية. من الجيد أن نرى بعض الدول الجديدة بحماس جديد ونوعية مختلفة من القدرات التي نرغب في إحضارها لكأس الأمم الإفريقية».