ميسي يفتتح رحلة البحث عن «المجد اللاتيني» أمام كولومبيا

المصدر: برازيليا - د.ب.أ

ينتظر أن تسلط الأضواء بشكل كبير على النجم ليونيل ميسي، مع بداية مشوار المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2019) المقررة في البرازيل، حيث يستأنف نجم برشلونة الإسباني رحلة البحث عن صناعة المجد بقميص منتخب بلاده اليوم، حينما يلتقي في أولى مبارياته في البطولة أمام كولومبيا.

وبعد عام واحد من الخروج المخيب لآمال الأرجنتين من دور الستة عشر بكأس العالم 2018 في روسيا، وبعد أسابيع قليلة من مرور ميسي بفترات محبطة خلال الموسم المنقضي مع برشلونة، يتوقع أن يقدم ميسي كل ما لديه من أجل التألق في كوبا أميركا.

ويحلم ميسي، الحائز لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بإحراز اللقب الأول بقميص المنتخب الأرجنتيني، الذي لم يتوج بلقب كوبا أميركا منذ عام 1993، خصوصاً أنه سيحمل مذاقاً خاصاً نظراً لإقامة البطولة على أرض المنتخب البرازيلي، الغريم التقليدي لمنتخب الأرجنتين.

وقال ميسي (32 عاماً) قائد المنتخب الأرجنتيني: لدينا الأمل والرغبة نفساهما، اللذان ينتاباننا دائماً، لكن الحقيقة أن منتخب الأرجنتين يمر بتغيير. وتشكل كوبا أميركا 2019 أول مشاركة في بطولة كبيرة بالنسبة للعديد من لاعبي الأرجنتين.

لكن الوضع يختلف بالنسبة لميسي، الذي شارك أول مرة في كأس العالم بنسخة 2006 بألمانيا، وتوج مع الأولمبي بذهبية أولمبياد بكين 2008.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت كوبا أميركا 2019 ستحمل المشاركة الدولية الأخيرة لميسي، الذي سيكون في الخامسة والثلاثين من عمره عند إقامة كأس العالم المقبلة المقررة في العام 2022.

وبالنسبة لميسي، ستتوقف العديد من الأمور على البداية الجديدة، التي ستقدمها الأرجنتين في كوبا أميركا 2019، بعد التطورات التي شهدها.

ويستهل الأرجنتين مشواره بلقاء نظيره الكولومبي على ملعب أرينا فونتي نوفا، بمدينة سلفادور باهيا البرازيلية، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

بعدها يلتقي الأرجنتين منتخب باراغواي، الأربعاء، في بيلو هوريزونتي، قبل أن يخوض مباراته الثالثة في المجموعة أمام قطر، وذلك في بورتو أليجري مساء 23 الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين كان يقيم في مدينة بيلو هوريزونتي، خلال كأس العالم 2014 بالبرازيل، البطولة التي وصل إلى دورها النهائي لكنه خسر أمام ألمانيا في ريو دي جانيرو.

وبعدها بعام واحد، خسر ونجمه ميسي في نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي بضربات الجزاء الترجيحية، كما تكرر فوز تشيلي على التانغو بضربات الجزاء الترجيحية أيضاً في نهائي 2016. وبعدها أعلن اعتزاله اللعب الدولي، ثم تراجع وعاد إلى صفوف المنتخب.

وبعد كأس العالم 2018 بروسيا، التي شهدت خروج الأرجنتين من دور الستة عشر على يد المنتخب الفرنسي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب، أبقى ميسي الاحتمالات مفتوحة بشأن مسيرته مع اللعب الدولي.

لكن يفترض على ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات ميسي مع المنتخب.

ورغم عملية تجديد الدماء بعناصر جديدة والتغييرات الكبيرة التي شهدها المنتخب الأرجنتيني، فلايزال يضم عناصر أساسية مع ميسي، مثل سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء غياب نيمار عن صفوف المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة، ليحظى ميسي بنصيب أكبر من الأضواء بالبطولة التي تفتتح بلقاء المنتخب البرازيلي ونظيره البوليفي في ساو باولو.

• ميسي يقود منتخباً أرجنتينياً متجدداً، لكنه لايزال يحتفظ ببعض الأساسيين، مثل دي ماريا وأغويرو.