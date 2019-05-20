تين كات يريح الأساسيين في مواجهة الاتحاد السعودي

المصدر: إبراهيم الديب - جدة

قال الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إنه سيمنح عددا من اللاعبين الأساسيين راحة في مباراة الاتحاد السعودي مساء الثلاثاء في دوري أبطال آسيا ، خاصة وأن المباراة تحصيل حاصل بعد تأهل الفريق لدور 16 ، لأن الأهم بالنسبة للوحدة هى مباراة العين الأخيرة في دوري الخليج العربي ، التي يسعى للفوز بها من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

واشتكى تين كات من عدم خوض التدريب الأساسي على ملعب المباراة نظرا مساء الإثنين لإقامة مباراة الأهلي السعودي مع باختاكور الأوزبكي في البطولة نفسها على ملعب الجوهرة المشعة ، وأبدى استياءه من هذا الأمر.

من جهته أكد خوسيه سييرا مدرب الاتحاد أهمية المباراة وأنه يتعامل معها برغبة الفوز من أجل تصدر المجموعة ، مشيرا إلى أنه سيتعامل بنفس الجدية مع اللقاء حتى ولو لعب الوحدة بلاعبي الصف الثاني.

وأبدى احترامه لمواعيد دور 16 من دوري أبطال آسيا التي تقام في شهر أغسطس مع بداية الموسم المقبل، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له إنهاء الموسم الحالي بشكل جيد في المقام الأول.

، مؤكدا أن المباراة مهمة للغاية لأن الفوز بها يصعد بالاتحاد لقمة المجموعة .