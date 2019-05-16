ميسي يغيب عن حفل تكريمه كأبرز لاعب في تاريخ «الليغا»

المصدر: مدريد - د.ب.أ

احتفلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، أول من أمس، بمرور 90 عاماً على انطلاق هذه البطولة العريقة، كما قامت بتكريم أبرز نجوم المسابقة عبر تاريخها الذي بدأ بمباراة جمعت بين نادي اسبانيول وريال يونيون.

وقامت الرابطة خلال الحفل بتكريم الأندية واللاعبين والإداريين الذين تألقوا وفرضوا أسماءهم في الليغا طوال الـ90 سنة الماضية.

وكان نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبرز الغائبين عن الحفل، الذي نال فيه التكريم باعتباره أبرز وأفضل هداف تاريخي، حيث تسلم مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، جويرمو امور، الجائزة نيابة عنه.

وتلقى ميسي أيضاً جائزة أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في الليغا، فيما منحت جائزة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بالمسابقة للاعب ريال مدريد السابق، خينتو.