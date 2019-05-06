ارتجاج في المخ يبعد محمد صلاح عن ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تأكد غياب المهاجم المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن المواجهة المرتقبة لفريقهما ليفربول الإنجليزي ضد ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وهو ما أعلن مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب.

وكان محمد صلاح، قد خرج في العشرون دقيقة الأخيرة من مباراة فريقه ضد نيوكاسل، السبت، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة عضلية



وقال كلوب في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "كلاهما سيغيب غدا، أصيب صلاح بارتجاج في المخ لن يسمح له بالمشاركة هو يشعر، بأنه على ما يرام لكن ليس من الجيد مشاركته من وجهة نظر طبية".

وتابع: "يأمل صلاح بشدة في المشاركة لكننا ليس بوسعنا القيام بذلك".



وتعرض البرازيلي فيرمينو لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشكيلة، التي خاضت لقاء السبت على استاد سانت جيمس بارك، ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة.