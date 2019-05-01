صورة محمد صلاح الأولى في برشلونة “تفضح” حبه القديم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

التقطت صورة للاعب المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، في أول تواجد له داخل معقل فريق برشلونة “كامب نو” كشفت في معناها عن الكثير مما يعنيه هذا النادي لدي اللاعب المصري الذي كان قد اعترف في حوار مسجل قبل 7 سنوات أنه من عشاق نادي برشلونة والنجم الإسباني ليونيل ميسي، وذلك قبل أن يتجه إلى الإحتراف الخارجي ويصل إلى ما هو عليه الأن ليتقابل مع حبه الأول في كرة القدم ليونيل ميسي، وجها لوجه.

ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، على موقعها العربي، فإن الصور التي التقطت لصلاح لحظة دخوله ملعب "الكامب نو" لخوض آخر حصة تدريبية قبل مبارة الليلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أظهرت ذهول اللاعب ودهشته.

وذكرت الصحفية إن نظرات صلاح توحي بشيء واحد مفاده أن "حب برشلونة ما يزال داخل النجم المصري"، وأن حلم دخول "الكامب نو" تحقق بعد طول انتظار.

وأوضحت الصحيفة أن شعور صلاح لا علاقة له باقتراب موعد الانتقالات الصيفية، على اعتبار أن اللاعب قد لا يغير قميص ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري، وحتى لو فعل، فإن التقارير الإعلامية ترجح كفة ريال مدريد الإسباني.