مدرب متوفي أقنع ميسي بالبقاء في برشلونة

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن المدرب الأسبق لنادي برشلونة، تيتو فيلانوفا، نجح قبل وفاته بـ6 أيام فقط في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في النادي الكاتالوني، في الوقت الذي كان يفكر فيه اللاعب الكبير في الرحيل عن "كامب نو".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مساعد فيلانوفا خوردي رورا، خلال فترة تولي الأخير لمنصب المدير الفني لبرشلونة، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة آس الإسبانية، إن المدرب الراحل عقد اجتماعاً مع ميسي قبل وفاته بـ6 أيام فقط، ونجح في إقناعه بالبقاء مع النادي.

وذكر رورا قائلاً: "من المؤكد أن ليو لم يكن يعرف بشكل حاسم إذا كان سيستمر، عقد اجتماع بينهما، لم أكن حاضراً، تحدثا لساعات ولا أعرف ما دار خلال الاجتماع تحديداً، ما أعرفه هو أن ميسي عدل من خططه، ولحسن الحظ جاء ذلك في مصلحة برشلونة، قرر ميسي البقاء هنا".

وتحدث المدرب الإسباني أيضاً عن برشلونة خلال فترة ولاية فيلانوفا، وأضاف قائلاً: "دائماً ما أقول أننا نتمتع بالرومانسية، نحن ننتمي لبرشلونة وتيتو عاش موقفاً عصيباً رغم ابتعاده عن الفريق بسبب المرض، كان محترفاً".