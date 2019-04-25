"إيحاءات جنسية" في مباراة الزمالك وبيراميدز تحيل معلق رياضي للتحقيق

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز توابعها على الشارع الرياضي المصري بعدما ظهرت مشكلة جديدة بسبب التعليق على اللقاء والهدف الوحيد الذي انتهت به لصالح فريق بيراميدز، إذ يحقق المجلس الأعلى للإعلام في مصر فيما قاله المعلق الرياضي مدحت شلبي، على الهواء مباشرة، عن هدف فريق بيراميدز في مرمى الزمالك، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

واندفع المعلق الرياضي الشهير في وصف الهدف وربطه بـ "عريس" و"زفاف" وشباك "لم تعد عذراء"، وهو ما أثار حالة من الجدل، وقال البعض إن تعليقه يحمل إيحاءات جنسية، وقال رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام فهمي عمر لصحيفة "المصري اليوم" إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها للتحقيق فيما قاله الإعلامي مدحت شلبي، وأضاف عمر: "تابعنا وشاهدنا ما قاله مدحت شلبي وسنتحرك على الفور، على أن نرفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها".