البدري: الفوز على الأهلي والزمالك يثبت نجاح تجربة بيراميدز

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أكّد رئيس نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، حسام البدري، أن «الفوز على قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يثبت أن تجربة ناديه أثبتت نجاحها، ويأمل الفريق الآن الفوز ببطولة الدوري المصري».

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، عقب فوز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف: «إنجاز كبير للغاية، وفريقنا حقق نتائج كبيرة وطموحات الفريق ارتفعت».

وأضاف: «الفترة الماضية شهدت شحناً كبيراً للاعبين بشكل مختلف، واستنفار اللاعبين أتى بنتيجة إيجابية في لقاءي الأهلي والزمالك، وحققنا الفوز المهم».

وأوضح: «الفوز على الأهلي والزمالك يثبت أموراً كبيرة لمسؤولي بيراميدز، واللاعبون يؤمنون بأنفسهم ويحصدون الثقة، والفوز يؤكد نجاح تجربة نادي بيراميدز».

وتابع: «نحن على قمة الجدول حالياً، وتغيير المدربين أتى بنتائج إيجابية، وفوزنا على الناديين الكبيرين أمر إيجابي للغاية، وتركي آل الشيخ وإدارة النادي سعيدة للغاية بما وصلنا له».

وأوضح: «نريد لاعبين لديهم انتماء للفريق وصدقية لتحقيق شيء للنادي، واللاعبون الآن يتحدثون عن الفوز ببطولة الدوري، وهذا ما كنا نستهدف الوصول له، وأداء اللاعب نبيل دونجا، عقب وفاة والده يثبت هذا الانتماء».