بايرن ينتظر تعافي هوميلز ورودريغيز قبل مواجهة كأس ألمانيا

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يتطلع نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، للاستعانة بجهود مدافعه ماتس هوميلز خلال المباراة على ملعب فيردر بريمن، الأربعاء المقبل، في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

وقال مدير الكرة في بايرن ميونيخ، حسن صالح حميدزيتش: «متفاءل للغاية بإمكانية مشاركته».

وتعرّض هوميلز لإصابة في الفخذ، الاسبوع الماضي، خلال الفوز على فورتونا دوسلدورف 4-1 في «البوندسليغا».

ولم يشارك هوميلز في المباراة التي فاز فيها النادي البافاري على فيردر بريمن بهدف دون رد، السبت، بالدوري الألماني.

من ناحية أخرى، لايزال صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز يعاني إصابة في العضلة الضامة.

ولم يلحق رودريغيز بالمباراة أمام فيردر بريمن، ولم يتضح بعد إمكانية مشاركته في مباراة الكأس.

ويفتقد بايرن جهود نيكلاس شوله خلال المباراة أمام بريمن بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام هايدنهايم في دور الثمانية لكأس ألمانيا.