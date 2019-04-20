جائزة الأفضل في إنجلترا تخلو من هداف الدوري محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

خرج أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي هداف فريق ليفربول محمد صلاح، من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا، والتي أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم السبت.

وترشح للجائزة ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينج إضافة إلى إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، وثنائي ليفربول ساديو ماني، وفيرجيل فان ديك، ويبرز غياب نجم الريدز محمد صلاح الفائز بالجائزة في الموسم الماضي، على الرغم من تصدره قائمة الهدافين بالتساوي مع أجويرو بـ19 هدفاً.

ويعتبر الثنائي ستيرلينج وفان دايك المرشحين الأكثر حظاً للفوز بالجائزة نظراً لمساهمتهما الكبيرة هذا الموسم، في ظل المنافسة شديدة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليج، وفي المقابل، تم ترشيح سيلفا وستيرلينج، بجانب مدافع ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد، متوسط ميدان وست هام ديكلان رايس، مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد، وموهبة بورنموث ديفيد بروكس لجائزة أفضل لاعب شاب.

كما أعلنت الرابطة قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب وتضم أيضا برناردو سيلفا ورحيم سترلينج، مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، وديفيد بروكس لاعب بورنموث.

وكان محمج صلاح احتكر محمد صلاح، كافة الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي من الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في استفتاءات رابطة المحترفين ورابطة النقاد ورابطة اللاعبين.