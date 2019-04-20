سامباولي لا يفكر في الرحيل من سانتوس بعد سرقة دراجته

المصدر: أحمد طارق-دبي

قال رئيس سانتوس خوسيه كارلوس بيريز إن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي لن يرحل عن النادي بعدما شهد الخميس الماضي، سرقة دراجته أثناء قيامه ببعض الإجراءات المصرفية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال بيريز في مقابلة إذاعية: "سامباولي تزوج بالنادي وبمدينة سانتوس، إنه رجل يروق للجميع، يذهب إلى الشاطئ للعب الكرة الطائرة، يتحدث مع الجميع ويعامل كل الأشخاص بشكل جيد".

ومر مدرب الأرجنتين السابق الذي تولى تدريب سانتوس في يناير (كانون الثاني) بموقف سيء الخميس الماضي، حين ذهب إلى بنك في وسط المدينة على متن دراجته التي يذهب بها أيضاً إلى النادي، وتركها مركونة إلى جانب عمود إنارة دون قفل أو أي وسيلة أمان، وحين عاد سامباولي لم يجد الدراجة.

لكن رئيس سانتوس أكد أن غضب سامباولي لن يصل إلى دفعه للرحيل عن النادي أو البرازيل.

وقال: "سامباولي يحاول تعلم البرتغالية وقال لي أكثر من مرة أنه لا ينوي الرحيل عن البرازيل أو ترك الفريق".