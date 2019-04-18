محمد صلاح يدعو الى تغيير طريقة معاملة النساء في العالم الإسلامي

المصدر: لوس انجلوس - أ ف ب

دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح الى تغيير طريقة معاملة النساء في العالم الإسلامي، وذلك في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية نُشِرت أمس.

وتم اختيار مهاجم ليفربول البالغ من العمر 26 عاما كأحد 100 شخصية مؤثرة بحسب المجلة الأميركية، الى جانب رياضيين آخرين مثل الأميركي أسطورة الغولف تايغر وودز ومواطنه نجم كرة السلة ليبرون جيمس ولاعبة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا.

وكشف صلاح للمجلة أن مواقفه تجاه المساواة بين الجنسين تطورت على مر السنين، إلا أنه يريد رؤية المزيد من التغيير، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة الى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا. هذا ليس بالأمر الاختياري".

ورأى أفضل لاعب وهداف في الدوري الممتاز الموسم الماضي أن معاملة النساء "في ثقافتي وفي الشرق الأوسط" غيرت آراءه بشأن القضايا الجنسانية، موضحا "أنا أؤيد المرأة أكثر من السابق، لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما تناله الآن، في الوقت الحالي".

ويعتبر صلاح رمزا في مصر بعد مساعدة بلاده للتأهل الى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990 حيث شاركت الصيف الماضي في مونديال روسيا، وهو حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في عامي 2017 و2018، الى جانب نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز.

وكشف "مو" أنه تعلم كيف يتعامل مع الضغط الناجم عن شهرته، معربا عن اعتزازه باعتباره مثالا يحتذى به، موضحا "أن أكون أول مصري في هذا الوضع ولم يقم أحد بذلك من قبل... فهذا شيء مختلف (جديد)".

وشدد على أن النجومية لم تغير نمط حياته "أنا فقط أعيش حياتي الطبيعية. أبقى معظم الوقت في المنزل، لا أحب الخروج.