بالصور: انهيار "سيد" أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو بعد خروج يوفنتوس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لم يكن يتوقع أبرز المتشائمين أن يودع فريق يوفنتوس الإيطالي أمام فريق أياكس الهولندي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه بنتيجة 2-1 لينهي طموح "الدون" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوصول إلى المباراة النهائية مرة أخرى بعد التتويج بها في النسخ الثلاثة الأخيرة مع فريقه السابق ريال مدريد، وأستعاد كريستيانو رونالدو نجم "السيدة العجوز" ذكرى سيئة، لم يعرفها منذ عام 2010، ولم يتمالك النجم العالمي وصاحب جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات نفسه عقب الخروج ودخل في نوبة بكاء بأرض الملعب.

وكان أخر مرة للنجم البرتغالي قد ودع فيها البطولة من هذه المرحلة عام 2010، عندما ودع البطولة مع ريال مدريد الإسباني من دور الـ16، على يد أولمبيك ليون الفرنسي، ومنذ هذه النسخة، اعتاد قائد منتخب البرتغال على الظهور في نصف نهائي البطولة على الأقل، علما أنه حقق 4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

ورغم هدفين من ضربتي رأس سجلهما رونالدو في شباك أياكس ذهابا وإيابا، خسر يوفنتوس على ملعبه الثلاثاء بنتيجة 1-2، ليغادر دور أبطال أوروبا من دور الثمانية بنتيجة 2-3 في مجموع اللقاءين.

ويظل رونالدو، سيدا لدوري أبطال أوروبا، بـ126 هدفاً سجلها في البطولة الأوروبية الأم يتربع بها على عرش هدافيها، و5 ألقاب حقق 4 منها مع فريقه السابق ريال مدريد منهم ثلاثية تاريخية في أخر ثلاثة نسخ، وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.