سيرجيو راموس خارج قائمة أفضل المدافعين في العالم

المصدر: أحمد طارق -دبي

كشف المرصد الدولي لكرة القدم عن إحصائية عن المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، اعتمد فيها على عدد المواجهات التي فاز بها كل منهم في استخلاص الكرات الرأسية، وحدد عدد 80 مواجهة دفاعية كحد أدنى لكل لاعب يجب أن تشمله الإحصائية، وكانت المفاجأة أن الإسباني سيرجيو راموس خارج القائمة.

ويعد نجم نادي ليغانيس الإسباني، اليوناني ديمتريوس سيوفاس، أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني في المواجهات الهوائية الدفاعية، إذ وصلت نسبة نجاحه في استخلاص الكرات إلى 82%، فيما كان ماتس هوملز الأفضل في الدوري الألماني بنسبة بلغت 80.5%.

وحصل المدافع برونو ألفيس على المركز الأول في الدوري الإيطالي بنسبة 80.3.

وضمت القائمة أيضاً كل من لاعب ريال مدريد، رافايل فاران، ولاعب برشلونة، جيرارد بيكيه، وجاء النجمان الكبيران في المركزين 15 و16 على الترتيب.

بينما جاء المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، في المركز 24 بنسبة بلغت 77%.