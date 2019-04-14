محمد صلاح يعود لصدارة الهدافين بهدف تاريخي وفوز على تشيلسي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي إلى فوز رائع وعاد إلى صدارة الهدافين مجدداً بواحدً من أجمل أهدافه هذا الموسم، بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، أكدت فوز ليفربول على ضيفه تشلسي، في قمة المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واجتاز "الحُمر" أصعب مبارياته المتبقية بالمسابقة بجدارة وبهدفين نظيفين، كان الأول من نصيب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 51، بضربة رأس بعد عرضية متقنة من القائد جوردان هندرسون، وبعد الهدف الأول بدقيقتين، نجح محمد صلاح، الجماهير الحاضرة في ملعب "أنفيلد" بتسديدة صاروخية من الجهة اليسرى، سكنت، المقص الأيمن لكيبا أريزابالاغا حارس مرمى الضيوف

وسجل صلاح الذي قدم مباراة مميزة، هدفه الشخصي رقم 19 في الدوري هذا الموسم، ليشارك مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو صدارة هدافي المسابقة.

وبهذا الفوز، صعد ليفربول إلى صدارة الدوري الممتاز بشكل مؤقت بـ85 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 66 نقطة في المركز الثالث.