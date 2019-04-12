كلوب رداً على ما جرى لمحمد صلاح: هناك شيء خاطيء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعرب مدرب فريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، عن غضبه الشديد بشأن ما حدث تجاه هداف الفريق، المصري محمد صلاح، من قِبل عدد من جماهير تشيلسي، وكان عدد من مشجعي "البلوز" قد ظهروا في مقطع فيديو يرددون هتافات مسيئة للنجم المصري قبل مواجهة فريق سلافيا براج التشيكي في الدوري الأوروبي.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي نقلته شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "إنه أمر مثير للاشمئزاز، أمر لا ينبغي أن يحدث، لا ينبغي أن نرى ما حدث كتعبير عن تشيلسي أو ليفربول".

وأضاف المدرب الألماني: "ما حدث كان عن طريق عدد قليل من الأفراد، ولكن كلما كان رد الفعل قويًا، كلما تم تجنب حدوث مثل تلك الأشياء في المستقبل، فما حدث يدل على وجود شيئ ما خاطيء، كرة القدم هي أفضل مثال على كيفية عمل أشخاص من مختلف الأعراق ببراعة سويًا، لا أحد يهتم من أين يأتي أي شخص، إنها ليست مشكلة أبدًا، لا ينبغي السماح لهؤلاء الأشخاص بأن يكونوا جزءًا من مجتمع كرة القدم مرة أخرى".

وختم قائلًا: "يجب منع المخطئين من حضور المباريات إلى الأبد".

وتأتي تلك الإساءات قبل المباراة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي الأحد في الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.