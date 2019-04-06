بالصور: صحف عالمية تحتفي بـ "فك نحس" صلاح وإنجازه التاريخي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تصدر لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الصفحات الأولى للصحف العالمية اليوم السبت، بعد قيادته لفريقه للفوز على ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح محمد صلاح، في إحرز هدفه الخمسون مع فريقه الانجليزي محققاً رقم تاريخي جديد له كأسرع لاعب وصل إلى هذا الرقم في تاريخ النادي

في صحيفة تليجراف الإنجليزية تصدر عنوان "سوبر صلاح" مع وضع صورة لاحتفال صلاح بهدفه في شباك ساوثهامبتون في لقاء أمس، فيما قالت صحيفة ميرور البريطانية إن محمد صلاح نجح في إنقاذ ليفربول وقاده للفوز ليعتلي الصدارة من جديد، كما تناولت صحف عالمية أخرى عودة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي إلى التهديف بعد فترة كبيرة من الصيام عن لمس الشباك وصلت إلى 8 مباريات.

ورفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 80 نقطة.