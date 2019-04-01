محمد صلاح يرد بقوة: "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسماً سيئاً"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

رد اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بقوة على الانتقادات التي تُطاله بخصوص غيابه عن التسجيل في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تحدث عقب مباراة فريقه مع توتنهام والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة ٢-١، مع جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول في قناة سكاي سبورتس، ليرد على الانتقالات قائلا: "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

وأضاف "يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم".

وواصل "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسما سيئا".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".