اتحاد الكرة المصري يكشف مصير قمة الزمالك والأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب سوء حالة الطقس في مدينة الاسكندرية بحالة من الجدل حول مصير مباراة القمة بين فريقي النادي الاهلي والزمالك في بطولة الدوري العام والتي ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019، عقب تداول انباء بتأجيل المباراة بسبب سوء الاحوال الجوية وغرق ملعب المباراة بمياه الامطار بالتزامن مع موجة الطقس السييء التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الراهنة.

وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، عامر حسين، في تصريح صحافي أن حالة الطقس فى برج العرب بتحسنت منذ قليل عد توقف الأمطار، مؤكدا أنه إذا استمر الطقس كما هو حالياً ستقام مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها.

وتابع رئيس لجنة المسابقات بالدوري المصري، "إن الحكم الرومانى هو الوحيد صاحب قرار إقامة اللقاء فى موعده من عدمه، وفقاً للقانون".

وجدير بالذكر ان المباراة فالقمة بين فريقي النادي الاهلي ونادي الزمالك ستقام فى تمام التاسعة مساء باستاد برج العرب، ويدخل الزمالك صاحب الأرض المواجهة متصدرا قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن المتصدر.