غوارديولا يرفض تدريب يوفنتوس

المصدر: أحمد طارق-دبي

علق المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، لأول مرة على شائعات انتقاله لتدريب يوفنتوس بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب فوز المان سيتي على واتفورد بنتيجة 3-1 في إطار الأسبوع الـ30 بـ"البريميرليغ".

وقال غوارديولا في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي بعد الفوز على واتفورد، حسب أوليه عربية، اليوم الأحد: نحن في المنعطف الأخير من الموسم، لذا كل مباراة مهمة، ثلاثة أشهر انتظرنا أن نكون في قمة الدوري، والآن الأمر يعود لنا للفوز بباقي المباريات".

وعن شائعات انتقاله لتدريب يوفنتوس، رد غوارديولا قائلًا: "أعرف ما قيل اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكني لا أعرف لماذا تقول وسائل الإعلام مثل هذه الأشياء".

وأتم: "لدي عقد لعامين إضافيين هنا في مانشستر سيتي وأنا لن أرحل إلا إذا تم إقالتي، إذا رغبوا في بقائي سأبقى، ولن أذهب الى يوفنتوس في العامين المقبلين".

وأضاف: "أعتذر إذا كان الهدف الاول تسللاً، لكننا استحقينا الفوز، واتفورد لعب ضد ليفربول وحاول الضغط عاليًا، لكن هنا تواجدوا بـ11 لاعب في منطقتهم. لا توجد مساحات حرفيًا".