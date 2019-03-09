إنجاز تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ينتظر النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تحقيق إنجاز تاريخي جديد عندما يلتقي ليفربول مع بيرنلي غداً، الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرار، وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم فيرناندو توريس، بالتسجيل في شباك بيرنلى.

وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل في شباك بيرنلى سيصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصري الظهور الـ66 في مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالي فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في 66 مباراة عندما كان يلعب في صفوف بلاكبيرن روفرز.

ويحتل محمد صلاح حالياً المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.