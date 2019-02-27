كأس الخليج النسائية لكرة القدم تنطلق للمرة الأولى في السعودية

المصدر: أحمد طارق-دبي

تنطلق منافسات كأس الخليج النسائية الأولى في السعودية، التي ستقام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 فريقا، منها 11 فريقا سعوديا، وفريقان من مملكة البحرين، وفريق كويتي، وكذلك فريق عماني، فيما تعذر وجود فريق إماراتي نتيجة ارتباطات مجدولة لدى الفرق النسائية هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وحسب صحيفة الشرق الأوسط أكدت مديرة الفعاليات سناء العتيق أن مهرجان الشرقية الذي سيشهد التنظيم الأول لبطولة كرة القدم النسائية بمشاركة فرق سعودية وخليجية، أن هذه الفعالية ضمن الكثير من الفعاليات التي ستضمنها المهرجات الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي سيشهد عن مبادرة كبيرة ستكون الأولى من نوعها في الوطن العربي.



وأضافت العتيق أنه هناك دعما من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لهذه المنافسة الكروية النسائية من خلال عضو الاتحاد السعودي أضواء العريفي التي كانت مشجعة جدا لهذه التحركات وداعمة بقوة، حتى إنها كانت ضمن المرافقين في الزيارة التي تمت للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الذي شجع من جانبه هذا التوجه، وأكد أن المرأة السعودية ممكنة فعليا، ولكن ما تم هو إزاحة الستار عن هذا التمكين، وهذا ما يؤكد أن القيادة السعودية الحكيمة أولت المرأة السعودية مكانتها التي تستحق ومكنتها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية والعادات السعودية.