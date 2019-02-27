تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر لدواعٍ أمنية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الكأس المقررة اليوم وغداً إلى أجل غير مسمى «لدواعٍ أمنية»، من بينها المواجهة الجدلية بين الأهلي وبيراميدز. وقال رئيس اللجنة عامر حسين في تصريحات إذاعية أمس: «هناك خطاب رسمي وصل إلى اتحاد الكرة أعلن فيه الأمن تأجيل مباراتي الزمالك ومصر للمقاصة في دور الثمانية والأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لأسباب أمنية». وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن رفض خوض مباراة بيراميدز بالكأس يوم 28 الجاري عقب قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريقين في الدوري، واستبدالها بمباراة الكأس. ورفض بيراميدز ومالكه السعودي تركي آل الشيخ اللعب مع الأهلي في إياب الدوري قبل خوض الأخير مواجهة ذهاب الدوري ضد غريمه الزمالك عملاً بمبدأ التكافؤ.