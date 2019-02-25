بالصور.. حارس تشيلسي "المتمرد" في موقف غريب وصادم

المصدر: دبي-جعفر محمد أحمد

شهد استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن أمس حادثة صادمة وغريبة بعالم كرة القدم، عندما رفض الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى نادي تشيلسي، تنفيذ أوامر المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري، الذي كان على وشك استبداله قبل ثوانٍ قليلة من نهاية مباراة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمام نادي مانشيستر سيتي الذي فاز بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى.

واستشاط ساري، الذي كان طلب من الحارس البديل ويلي كاباييرو المشاركة بدلا من كيبا، غضبا خارج الملعب في مواجهة تمرد لاعبه.

الأغرب من ذلك هي تصريحات ساري عقب المباراة مبررا ما حدث حيث قال "حدث سوء تفاهم كبير لأنني فهمت أن الحارس تعرض لشد عضلي ولن يستطيع المشاركة في ركلات الترجيح. لكنه لم يتعرض لشد عضلي وكان يستطيع خوض الركلات".

وتصدر الحادث الذي حدث لأول مرة بالملاعب الانجليزية بين حارس البلوز والمدرب سارى عناوين وأغلفة الصحف الانجليزية الصادرة اليوم.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" ، الى تمرد الحارس كيبا ورفضه الانصياع لقرارالمدير الفني استبداله بالحارس الأرجنيتيني كارلوس كاباييرو، لتولي مهمة حراسة المرمى في ركلات الترجيح؛ مصراً على التواجد في الملعب، وهو ما أثار غضب "ساري".

واضطر "ساري" لمغادرة الملعب اعتراضاً على رفض كيبا للقرار ورفضه الخروج، قبل أن يعود من جديد للملعب، مع استمرار محاولاته في إخراج كيبا الرافض؛ لتنتهي المباراة ويشارك بالفعل الحارس الإسباني في ضربات الترجيح.

وفشل كيبا في إنقاذ موسم فريقه، ولم يتصدَّ سوى لركلة ترجيح واحدة؛ فيما أضاع لاعبو تشيلسي ضربتين؛ لتنتهي البطولة بفوز مانشستر سيتي وإحرازه للقب.

ونقلت الصحيفة عن ساري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة تأكيده "أن ما حدث هو (سوء تفاهم) حين ظن أن حارس المرمى أصيب بشد عضلي، قبل أن يخبره الطبيب بأن كيبا لا يعاني من الشد".

وفي إطار ردود الفعل، قال كابتن تشيلسي السابق جون تيري: "أعترف أنه أغرب موقف رأيته في عالم كرة القدم"، وأضاف: "المشكلة الآن كيف سيتعامل المدرب واللاعب بعد هذا الموقف".

فيما صب جمهور تشيلسي غضبهم على كيبا؛ لأنه تسبب في خسارة الكأس حين رفض إطاعة تعليمات المدرب.

الجدير بالذكر، حسب "الديلي ميل"، أن قواعد المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB"، الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، تنص على أنه إذا رفض لاعب أن يتم استبداله في المباراة، يستأنف اللعب