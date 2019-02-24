ميلان يشدّد الخناق على جاره الإنتر

المصدر: روما - أ.ف.ب

عزّز ميلان موقعه في المركز الرابع، وشدد الخناق على جاره الإنتر صاحب المركز الثالث، بفوزه الصريح على ضيفه إمبولي 3-صفر، أول من أمس، في افتتاح المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 45 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة من إنتر ميلان الذي يلعب اليوم في ضيافة فيورنتينا العنيد. وسيطر ميلان على مجريات اللقاء، لكن الدفاع المكثف الذي اعتمده الضيف منع صاحب الأرض من زيارة شباكه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لم يستطع إمبولي الصمود كثيراً، واهتزت شباكه لأول مرة عبر البولندي كريستوف بياتيك، الذي تابع بيسراه كرة من التركي هاكان جالهان أوغلو (49)، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً بفارق هدف واحد عن متصدر قائمة الهدافين نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعد دقيقتين، أضاف العاجي فرانك كييسيه الهدف الثاني، بعد أن استثمر كرة بينية من الإسباني صامويل كاستييخو وضعها بيمناه في قلب الشبكة (51). وعزز كاستييخو غلة فريقه بالهدف الثالث، بعدما تابع بيسراه كرة وصلته من عرضية كونتي (67).