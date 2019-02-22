أليغري: أتلتيكو مدريد يجعلك تلعب بشكل سيئ

المصدر: مدريد - د.ب.أ

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، إن أتلتيكو مدريد «يجعلك تلعب بشكل سيئ، ويجعل المباراة تسير ببطء».

وخسر يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، أول من أمس، صفر- 2 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «تحتاج أمام أتلتيكو إلى الصبر، والدقة في التمرير، والخبث، عندما تواجه أتلتيكو لا تكون هناك فرص كبيرة، يجعلوك تلعب بشكل سيئ، وتصبح المباراة بطيئة. إن الأمور بهذه البساطة».

وأوضح: «لم يلعب الفريق بشكل جيد، كانت المباراة صعبة، لأنهم يعطونك فرصاً قليلة للغاية. في الشوط الثاني، لم نتكيف مع طريقة اللعب، ولكننا حاولنا».

وأكد أليغري أن من الأفضل أن ينسى الفريق هذا التعثر في أقرب وقت ممكن. ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب في 12 مارس المقبل.