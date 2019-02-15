إقامة جنازة الراحل سالا غـداً في الأرجنتين

المصدر: بيونس أيرس - أ.ف.ب

أفاد نادي كارديف سيتي الويلزي، المشارك في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن رئيسه التنفيذي كين تشو، ومدربه نيل ورانوك، سيشاركان في الجنازة المتوقعة غداً للاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، في بلدته بروغريسو.

وقضى سالا في سن الـ28 بتحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش في 21 يناير، وهو في طريقه من مدينة نانت الفرنسية التي كان يدافع عن ألوان فريقها المحلي، إلى ويلز للانضمام إلى فريق عاصمتها كارديف سيتي.

وعثر على جثة اللاعب منتصف الأسبوع الماضي، في جزء من حطام الطائرة، بينما لايزال مصير مرافقه الطيار ديفيد إيبوتسون مجهولاً. وبعد التعرف إلى الجثة، أفاد مسؤول محلي أرجنتيني هذا الأسبوع، أن جثمان سالا سيصل إلى بلاده اليوم ليوارى الثرى غداً.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس، أكد المتحدث باسم كارديف سيتي مارك دنهام أن تشو وورانوك سيحضران مراسم التشييع.