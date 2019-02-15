نوير يظهر مجدداً مع بايرن ميونيخ في «البوندسليغا»

المصدر: برلين - أ.ف.ب

يأمل بايرن ميونيخ استعادة حارسه الدولي مانويل نوير، لمواجهة أوغسبورغ المتواضع، اليوم، في افتتاح المرحلة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم، قبل موقعته المرتقبة على أرض ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وغاب نوير (32 عاماً) عن آخر ثلاث مباريات لبايرن، لإصابة في إبهامه، لكن الفريق البافاري يعول على تعافيه قبل المشاركة في المباراة المنتظرة ضد مضيفه ليفربول في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الثلاثاء.

وقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش «لم يكن هناك أي رد فعل سلبي لمانويل، لذا هو أحد الخيارات مجدداً». وأعرب نوير عن ثقته بخوض مباراة ليفربول، قائلاً لشبكة «إي إس بي إن» الرياضية «أعتقد أنني سأكون بين الخشبات، أنا بحال جيدة».

لكن كوفاتش سيكون حذراً لعدم الاستعجال بإعادته لحماية عرين بايرن، خصوصاً بعد الماضي السيئ بتعافيه مع الإصابات، إذ تعرض لكسر في القدم مرتين وغاب عن معظم الموسم الماضي.