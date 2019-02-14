إلغاء شرط الحد الأقصى لطول اللاعبين في سلة كوريا الجنوبية

المصدر: سيول - أ.ف.ب

ألغى دوري كرة السلة الكوري الجنوبي الشرط المثير للجدل الذي اعتمده العام الماضي، والذي منع بموجبه اللاعبين الذين يتخطى طول قامتهم 200 سنتيمتر من الانضمام للفرق المحلية، بحسب ما أفاد مسؤول أمس.

وبدأ الدوري العام الماضي بتطبيق هذه القاعدة التي لاقت سخرية واسعة حول العالم، لاسيما أن رياضة كرة السلة تعتمد بشكل أساسي على اللاعبين طوال القامة خصوصاً في مركز الارتكاز. وهدفت الخطوة الى دعم اللاعبين المحليين الذين عادة ما يكونون أقصر من نظرائهم الأجانب.

وأثارت الخطوة لدى اعتمادها غضباً في أوساط العديد من الفرق التي وجدت نفسها مضطرة للاستغناء عن لاعبين بسبب طول قامتهم، يتقدمهم الأميركي ديفيد سايمون البالغ طوله 201 سنتيمتر.

ووقع مئات المشجعين عريضة احتجاجاً على الخطوة التي دفعت بعض اللاعبين الى اتخاذ اجراءات لمحاولة التحايل على محاولات قياس طولهم، مثل القيام بتمارين الجري ورفع الأثقال قبل عمليات القياس، على أمل أن يؤدي ذلك الى «فقدانهم» سنتيمترات معدودة.

وبعد جدل الأشهر الماضية، أفاد مسؤول في دوري كرة السلة الكوري الجنوبي، بأن منع اللاعبين الذين يتجاوز طولهم المترين، لم يعد سارياً.

وأوضح «شعرنا بأن المنع تجاوزه الزمن، ووردت شكاوى عدة حول قيام رابطة الدوري بالحد من حرية الفرق».

وستدخل القوانين المعدلة حيز التنفيذ موسم 2019-2020.