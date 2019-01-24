تركي آل الشيخ: الأهلي المصري يحتاج إلى صفقة واحدة وهي مجلس إدارة جديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ومالك نادي بيراميدز أنه لن يتواصل مع النادي الأهلي المصري إلا بشرط وحيد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدد من الأزمات بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وتركي آل الشيخ خلال الفترة السابقة ما تسبب في توتر العلاقة بينهما.

وقال آل شيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "لم ولن يحدث تواصل بيننا وبين الأهلي، ولم ولن نعرض أي لاعب عليه سواء كهدية أو صفقة، لم نعرض البرازيلي كينو أو محمد مجدي قفشة على الأهلي، ولم نتواصل مع صبري رحيل لاعب الاتحاد السكندري، ولن نتعاون مع الأهلي.. العلاقة مُنتهية تمامًا إلا في وجود إدارة جديدة للنادي".

وأضاف تركي آل الشيخ: "من بعد حديثي مع أحمد شوبير (عضو اتحاد الكرة الحالي) عندما حاول التوسط لإعادة العلاقات مع الأهلي ولكني رفضت، ورفضت أي تقريب لوجهات النظر، لا خلاف بيني وبين الأهلي ولا جماهير النادي وأحترمها باستثناء الذين سبوني وسبوا والدتي وأعتقد أن هذا لا يُرضي أي أحد، ولكن خلافي مع الإدارة".

وأشار إلى أن الزمالك لا يحتاج لاعبين جدد، وقال: "أنا أرى أن الأهلي هو من يحتاج فقط لصفقة جديدة قوية وهي مجلس إدارة جديد".

واختتم عن مواجهة الزمالك: "سيكون هناك حساب عسير للجهاز الفني ولاعبي بيراميدز في حال عدم تحقيق الفوز على الأبيض بنتيجة مرضية"، ويلتقي الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.