وداع الأخضر السعودي بعد الخسارة أمام اليابان

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

ودع المنتخب السعودي منافسات بطولة آسيا ( الإمارات 2019)، من دور الـ 16، بعد الخسارة امام اليابان بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت في ملعب الشارقة الدولي، سجله اللاعب تاكيهيرو توياسو في الدقيقة 20 من المباراة بضربة رأسية ومستفيدا من مناولة دقيقة وصلته من ضربة ركنية، وشهدت المواجهة تقاسما لشوطي المباراة، حيث سيطر اليابانيون على الشوط الاول، بينما فرض لاعبو الاخضر السعودي سيطرتهم على الشوط الثاني، وشنوا هجمات كثيرة، إلا إن الهجمات افتقدت للانهاء السليم في المرمى، بعد ان تمكن منتخب الساموراي من اغلاق منطقته الدفاعية بشكل جيد، وهو ماصعب من مهام الوصول لشباكه.

وفي ابرز محاولات المنتخبين كان بامكان الاخضر السعودي ان يكون هو الباديء بالتسجيل بعد تسديدة قوية للاعبه حسين المقهوي لكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 14، كما واضاع اللاعب هتان باهبري كرة هدف في الدقيقة 35 لولا ان كرته ذهبت بجوار القائم، بينما فرط الياباني يوشينوري بفرصة تعزيز تقدم الساموراي عندما تباطا بالتسديد في الدقيقة 60 قبل ان يتدخل ياسر الشهراني ويبعد الكرة.

وتفوق الأخضر السعودي بالكثير من إحصائيات المباراة خصوصا في الإستحواذ الذي مال لصالح بنسبة 76%، مقابل 24% للاعبي اليابان، لكن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل الاهداف الكفيلة بتغيير النتيجة ليودع الاخضر السعودي المنافسات، بينما تأهل اليابان للدور ربع النهائي.