الزمالك إلى دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

تأهل الزمالك المصري الى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم بفوزه أول من أمس على اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 3-1 على استاد الجيش في برج العرب في إياب الدور الثاني. وكان الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في طنجة انتهى بتعادلهما سلباً.

وسجل إبراهيم حسن (45) وعمر السعيد (55) ويوسف ابراهيم «أوباما» (85) أهداف الزمالك، ونعمان أعراب (50) هدف اتحاد طنجة. واكتسح نهضة بركان المغربي ضيفه جاراف السنغالي 5-1 معوضاً خسارته أمامه في الذهاب صفر-2.

وسجل البوركينابي ألان تراوريه (27) والتوغولي لابا دودجو فودوه (29 و48) وحمدي لعشير (40) والبوركينابي إيسوفو دايو (63) أهداف النهضة.

ورافق حسنية أغادير المغربي مواطنه الى دور المجموعة بفوز ساحق على ضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي برباعية بيضاء سجلها ياسين الرامي (18) وسفيان بوفتيني (53) والصربي ميروسلاف ماركوفيتش (56) وعبدالعالي الخنبوبي (77). وكان حسنية أغادير فاز ذهاباً 1-صفر.

وخرج النصر الليبي الفائز ذهاباً 1-صفر، من المنافسة بخسارته إيابا أمام مضيفه ساليناس البوركينابي بهدف للنيجيري ازوبويكي ايغويكوي (75)، مقابل ثلاثة لديمانكل تو إليزي (30) وسيدريك بادولو (33) والياس سوادوغو (48).