محمد صلاح يتفوق على هنري وأغويرو

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، يتفوق على العديد من نجوم سابقين وحاليين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت موندو دراسة بريطانية أثبتت تفوق صلاح على نجم آرسنال السابق، الفرنسي تييري هنري، الذي يملك معدلاً بالمساهمة في هدف كل 85.6 دقيقة، وهداف مانشستر سيتي التاريخي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي يساهم بهدف كل 86 دقيقة.

وسجل محمد صلاح الموسم الماضي 32 هدفاً مع ليفربول، وحصد جائزة الهداف، ويتصدر حالياً ترتيب الهدافين مع بير إيميريك أوباميانغ (آرسنال) وهاري كين (توتنهام)، برصيد 14 هدفاً، كما مرر 21 تمريرة حاسمة بالموسمين الماضي والحالي، خلال 5299 دقيقة لعبها في المسابقة حتى الآن.

وبهذه الأرقام يتفوق صلاح على هنري الذي سجل مع آرسنال 175 هدفاً، وصنع 74 تمريرة حاسمة، بالفترة بين 1999 و2007، وشارك في 21 ألفاً و308 دقائق.

أما أغويرو فيملك 153 هدفاً و40 تمريرة حاسمة، ووصل في 2011 للفريق وشارك حتى الآن في 16 ألفاً و 624 دقيقة.

أما الهولندي روبن فان بيرسي، الذي ارتدى قميص آرسنال من 2004 وحتى 2012، ثم مثل مانشستر يونايتد من 2012 وحتى 2015، فلعب 20 ألفاً و122 دقيقة، وسجل 144 هدفاً، ومرر 53 كرة حاسمة، أي أنه ساهم بهدف كل 102 دقيقة.

وفي المركز الخامس يأتي الأوروغواياني لويس سواريز، الذي سجل 69 هدفاً وقدم 23 تمريرة حاسمة، ولعب في ليفربول من 2011 وحتى 2014، وشارك في 9574 دقيقة، أي أنه ساهم بهدف كل 104 دقائق.