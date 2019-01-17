مورينيو يتقاضى 67 ألف يورو مقابل تحليل مباراة السعودية وقطر

المصدر: حميد نعمان - دبي

يعود اليوم المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أجواء مباريات كرة القدم، لكن ليس من بوابة المستطيل الأخضر كمدير فني، بل في استديو التحليل الخاص بقناة "بي إن سبورت"، حيث ستكون مباراة السعودية وقطر في ختام الدور الأول لكأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات، أولى المباريات التي تعاقد عليها مورينيو لتحليلها لصالح القناة مقابل 67 ألف يورو عن كل مباراة، على أن تكون الثانية السبت المقبل، ضمن الدوري الانجليزي الممتاز في ديربي لندن بين أرسنال، وفريقه السابق تشلسي.

وكشفت قبل أيام صحيفة "إل موندو" الإسبانية تفاصيل هذا العقد، وقالت إنه من المتوقع أن يستمر ظهور مورينيو مع القناة في ما تبقى من الموسم، وفي مختلف البطولات، إلا أنه لن يعلق على أية مباراة يكون طرفها فريقه السابق مانشستر يونايتد، بسبب اتفاق سابق بينه وبين النادي الإنجليزي.