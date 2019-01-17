مدرب إيران: لعبنا أمام العراق وليس رونالدو وحكم المباراة كان رائعاً

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو الذي قاد مباراة إيران مع العراق التي أقيمت أمس الأربعاء على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي وانتهت بالتعادل دون أهداف ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019، بانه كان رائعا وعادلا، مشيرا الى أنهم لم يلعبوا أمام لاعب منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو لكنهم كانوا محظوظون بحكم بهذا المستوى وهذه الجودة العالمية، معتبرا أن كرة القدم والجماهير هي التي فازت، مؤكدا أن المباراة اتسمت بالإثارة والتشويق داخل الملعب، وصفا ذلك بانه يعد أمرا إيجابيا للجماهير الإيرانية والعراقية، لافتا الى أن التعادل نتيجة عادلة.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة " لعبنا كرة قدم جميلة أمام منتخب قوي جدا مثل العراق وبالنسبة لي فإن البطولة الحقيقية في كأس آسيا ستبدأ اعتبارا من الجولة القادمة في الدور الثاني".

وأضاف" حكم المباراة تميز بالخبرة خلال قيادته للقاء وليس من وظيفتي إرسال الرسائل للحكام لكنني أقول ذلك من باب الإنصاف".